LPI-EF: Werkzeugkoffer aus Garage gestohlen

Erfurt (ots)

In der Nacht zu Mittwoch brachen Unbekannte in eine Garage in Erfurt ein. Die Täter hebelten das Garagentor auf und entwendeten einen Werkzeugkoffer im Wert von etwa 150 Euro. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung. Der Besitzer stellte den Einbruch am Mittwochmorgen fest und informierte die Polizei. Die Beamten sicherten Spuren und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls ein. (SE)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

