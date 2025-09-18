Landespolizeiinspektion Erfurt
LPI-EF: Werkzeugkoffer aus Garage gestohlen
Erfurt (ots)
In der Nacht zu Mittwoch brachen Unbekannte in eine Garage in Erfurt ein. Die Täter hebelten das Garagentor auf und entwendeten einen Werkzeugkoffer im Wert von etwa 150 Euro. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung. Der Besitzer stellte den Einbruch am Mittwochmorgen fest und informierte die Polizei. Die Beamten sicherten Spuren und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls ein. (SE)
