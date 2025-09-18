Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Betrug durch manipulierten QR-Code

Erfurt (ots)

Ein 47-jähriger Mann wurde in Erfurt Opfer eines Betrugs. Mitte Juli scannte er an einem Parkautomaten in der Innenstadt einen dort angebrachten QR-Code mit seinem Mobiltelefon. Anschließend wurde er auf eine Internetseite weitergeleitet, auf der er seine Kreditkartendaten eingab. Bei der Prüfung seines Kontos stellte der Mann zwei nicht autorisierte Abbuchungen in Höhe von insgesamt 440 Euro fest und bemerkte, dass er auf einen Betrug hereingefallen war. Mittwochnachmittag erstattete er Anzeige bei der Polizei wegen Betrugs. Beim sogenannten Quishing werden manipulierte QR-Codes genutzt, um an persönliche Daten zu gelangen. Scannen Sie daher nur Codes aus vertrauenswürdigen Quellen. (SE)

