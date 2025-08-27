PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Reifenstecher zugange +++ Motorradfahrer stürzt +++ Schwarzer Kastenwagen nach Unfallflucht gesucht

Bad Schwalbach (ots)

1. Reifenstecher zugange,

Idstein, In der Eisenbach, Dienstag, 26.08.2025, 20:45 Uhr bis 22:30 Uhr

(fh)In Idstein hat am Dienstagabend ein Reifenstecher zugeschlagen. Der Unbekannte begab sich zwischen 20:45 Uhr und 22:30 Uhr in die Straße "In der Eisenbach" und suchte dort einen schwarzen Cupra Terramar auf. Diesem stach er gezielt die beiden Reifen der Fahrerseite auf und flüchtete unbemerkt nach der Tat.

Hinweise zu der Sachbeschädigung nimmt die Polizeistation Idstein unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 entgegen.

2. Motorradfahrer stürzt,

Landesstraße 3032, Taunusstein-Steckenroth, Dienstag, 26.08.2025, 13:30 Uhr

(fh)Am Dienstag verlor ein Motorradfahrer bei Taunusstein-Steckenroth die Kontrolle über sein Gefährt, stürzte und verletzte sich. Gegen 13:30 Uhr befuhr der 16-Jährige mit seinem Motorrad der Marke Yamaha die Landesstraße 3032 von Taunusstein in Richtung Hohenstein. Kurz nach einer langgezogenen Linkskurve in Höhe Steckenroth verlor er aus unbekannten Gründen die Kontrolle über das Zweirad, kam zu Fall und landete in einem Straßengraben. Er kam zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus nach Idstein. Seine Maschine war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Schaden von etwa 5.000 Euro.

3. Schwarzer Kastenwagen nach Unfallflucht gesucht, Idstein, Wiesbadener Straße, Dienstag, 26.08.2025, 13:45 Uhr

(fh)In der Wiesbadener Straße in Idstein ist am Dienstagnachmittag ein Fahrzeug nach einer Kollision geflüchtet. Die Polizei sucht die verursachende Person sowie Zeuginnen oder Zeugen. Ersten Erkenntnissen nach stieß ein schwarzer Kastenwagen beim Befahren der Wiesbadener Straße in Richtung Innenstadt gegen einen auf einem Parkstreifen in Höhe der Hausnummer 40 parkenden Renault Kangoo. Dieser wurde im Bereich des linken Außenspiegels beschädigt. Der Unfallverursacher oder die Unfallverursacherin kam ihren Pflichten jedoch nicht nach und fuhr davon.

Die Polizeistation Idstein nimmt Hinweise in der Sache unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 entgegen.

