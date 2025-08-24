POL-RTK: Größerer Polizei- und Feuerwehreinsatz

PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

Bad Schwalbach (ots)

Größerer Polizei- und Feuerwehreinsatz,

Taunusstein-Neuhof, Gartenstraße, Sonntag, 24.08.2025, 13:45 Uhr

(ro)In Taunusstein-Neuhof kam es am Sonntag zu einem größeren Polizei- und Feuerwehreinsatz. Gegen 13:45 Uhr erhielt die Rettungsleitstelle Mitteilung über eine unklare Substanz in einem Wohnhaus in der Gartenstraße. Messungen der Einsatzkräfte der Feuerwehr vor dem Anwesen ergaben zunächst keine Hinweise auf einen Gefahrenstoff. Anwohner wurden während der Messungen gebeten, in ihren Wohnhäusern zu verbleiben.

Ein 41 Jahre alter Mann hatte Äußerungen über einen möglichen Gefahrenstoff in seiner Wohnung getätigt. Dies wurde von Kräften der Feuerwehr überprüft, ebenso kamen ein Diensthund der Polizei und Spezialkräfte des Hessischen Landeskriminalamt zum Einsatz. Vorsorglich wurden während der Überprüfungen das besagte sowie die angrenzenden Wohnhäuser geräumt und die Anwohner in einer eingerichteten Sammelstelle im Ort betreut. Ein Gefahrstoff wurde in der Wohnung nicht festgestellt. Die Bewohner konnten anschließend in ihre Wohnhäuser zurückkehren.

Der 41-Jährige, der sich offensichtlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde von der Polizei festgenommen und wird im Anschluss in einer Fachklinik vorgestellt.

Während der Einsatzmaßnahmen waren die Gartenstraße sowie angrenzende Straßen gesperrt. Rund 150 Einsatzkräfte der Polizei und Feuerwehr waren im Einsatz.

