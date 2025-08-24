PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: ++ Bierkästen aus Lagerraum gestohlen ++ Motorradfahrer bei Unfall leicht verletzt ++ Zwei Schwerverletzte bei Frontalzusammenstoß ++ Unfall mit hohem Sachschaden ++

Bierkästen aus Lagerraum gestohlen

Freitag, 22.08.2025, 21:00 h bis Samstag, 23.08.2025, 07:00 h, Walluf, Getränkemarkt Am Klingenweg

In der Nacht vom 22. auf den 23.08.2025 wurden in Walluf aus dem Lagerraum eines Getränkemarktes Am Klingenweg neun Bierkästen entwendet. Dem oder den Tätern gelang es, die Verriegelung des Lagerraumes abzuschrauben. Anschließend wurden die neun Kisten Bier entwendet. Bei der Menge ist zu vermuten, dass die Täter mit einem Fahrzeug unterwegs waren. Sollten Sie Hinweise zu der Tat geben können, wenden Sie sich bitte an die Polizei in Eltville, Tel.: 06123-90900.

Motorradfahrer bei Unfall leicht verletzt Samstag, 23.08.2025, 12:20 h, L 3035 Ausfahrt Matzenmühle

Ein 85jährige Frankfurter wollte mit seinem Skoda Fabia vom Campingplatz Matzenmühle auf die L3035 Richtung Niedergladbach einbiegen. Dabei übersah er den 61jährigen Dorsheimer, der mit seiner Aprillia ebenfalls Richtung Niedergladbach unterwegs war. Bei dem Zusammenstoß zog sich der Motorradfahrer leichte Verletzungen zu. Beide Fahrzeuge waren weiter fahrbereit. Der Gesamtschaden wird auf etwa 1800 EUR geschätzt.

Zwei Schwerverletzte bei Frontalzusammenstoß Samstag, 23.08.2025, 17:15 h, Taunusstein, B54 zwischen den Abfahrten Born und Seitzenhahn

Eine 22jährige Wiesbadenerin war mit ihrem Mercedes unterwegs aus Taunusstein in Richtung Bad Schwalbach. In einer Rechtskurve kam sie vermutlich in Folge nicht angepasster Geschwindigkeit auf die Gegenspur und kollidierte dort frontal mit dem Mercedes eines 65jährigen Bad Schwalbachers. Beide Fahrer wurden bei dem Unfall schwer verletzt und in umliegende Krankenhäuser verbracht. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 70.000 EUR. Die B 54 war während der Unfallaufnahme für etwa zwei Stunden voll gesperrt.

Unfall mit hohem Sachschaden

Samstag, 23.08.2025, 18:30 h, Oestrich-Winkel, B 42, Ausfahrt Kerbeplatz

Am Abend des 23.08.2025 kommt es auf der B 42 bei Oestrich-Winkel an der Abfahrt Kerbeplatz zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden. Ein 60jähriger Frankfurter befährt mit seinem Opel Omega die Bundesstraße aus Rüdesheim kommend und beabsichtigt diese an der Ausfahrt Kerbeplatz zu verlassen. Dabei übersieht er den 58jährigen Frankfurter, der mit seinem Skoda Elroq entgegenkommt. Bei dem Zusammenstoß werden beide Fahrzeuge stark beschädigt und müssen abgeschleppt werden. Verletzt wurde von den insgesamt fünf Insassen niemand. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 46.000 EUR. Während der Unfallaufnahme kam es zu geringfügigen Verkehrsbehinderungen.

