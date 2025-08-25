PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Schule mit Graffiti besprüht +++ Geschwindigkeitsmessungen auf der Bundesstraße - Fahrverbote drohen +++ Nach Zusammenstoß geflüchtet +++ Fahrzeug erheblich zerkratzt - 4.500 Euro Schaden

Bad Schwalbach (ots)

1. Schule mit Graffiti besprüht,

Idstein, Kirmsseweg, Donnerstag, 21.08.2025, 20:25 Uhr bis Freitag, 22.08.2025, 09:00 Uhr

(fh)Unbekannte haben in der Nacht zum Donnerstag in Idstein den Eingangsbereich einer Schule mit Farbe verunstaltet. Am Freitagmorgen prangte ein Graffiti an der Eingangstür der Bildungsstätte im Kirmsseweg. Wer das Graffiti und zu welchem Zeitpunkt dort angebracht hat, ist bislang unklar. Es entstand ein Schaden von etwa 1.000 Euro.

Die Polizei in Idstein nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 entgegen.

2. Geschwindigkeitsmessungen auf der Bundesstraße - Fahrverbote drohen, Bundesstraße 54, Aarbergen-Michelbach, Samstag, 23.08.2025, 12:00 Uhr bis 17:00 Uhr

(fh)Am Samstag fanden auf der Bundesstraße 54 bei Aarbergen-Michelbach seitens des Regionalen Verkehrsdienstes Rheingau-Taunus Geschwindigkeitskontrollen insbesondere von Motorradfahrenden statt. Zwischen 12:00 Uhr und 15:00 Uhr wurde die Kontrollstelle im Bereich des Felsentores (60 km/h) errichtet. Insgesamt konnten 16 Geschwindigkeitsverstöße, darunter 11 Autofahrerinnen und Autofahrer sowie fünf Motorradfahrerinnen und Motorradfahrer festgestellt werden. Gleich zwei Personen müssen sogar mit einem Fahrverbot rechnen. Ein Autofahrer war mit 120 km/h, ein Motorradfahrer mit 116 km/h unterwegs. Eine weitere, gegen Nachmittag auf der Bundesstraße angesetzte Kontrolle verlief erfreulicherweise ohne Feststellungen.

3. Nach Zusammenstoß geflüchtet,

Aarbergen-Daisbach, Am Volbertsberg, Sonntag, 24.08.2025, 13:45 Uhr bis Sonntag, 24.08.2025, 18:45 Uhr

(fh)Im Laufe des Sonntags wurde in Aarbergen-Daisbach ein Mercedes AMG beschädigt. Von der unfallverursachenden Person fehlt bislang jede Spur. Zwischen 13:45 Uhr und 18:45 Uhr parkte der GLC 63 AMG am Fahrbahnrand der Straße "Am Volbertsberg", als eine unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug gegen die Fahrertür des Mercedes stieß und davonfuhr. Hierbei entstand ein Schaden von knapp 3.000 Euro.

Die Polizeistation Bad Schwalbach ermittelt und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.

4. Fahrzeug erheblich zerkratzt - 4.500 Euro Schaden, Walluf, Pflänzerweg, Sonntag, 24.08.2025, 23:00 Uhr bis Montag, 25.08.2025, 07:15 Uhr

(fh)In der Nacht zum Montag beschädigten Unbekannte in Walluf ein geparktes Fahrzeug. Am Montagmorgen, gegen 07:15 Uhr, stellte der Besitzer einer Mercedes V-Klasse im Pflänzerweg fest, dass sein Fahrzeug über Nacht von Unbekannten zerkratzt worden war. Die Täter hatten hierbei die komplette Beifahrerseite beschädigt und somit einen Schaden von 4.500 Euro verursacht.

Hinweise in der Sache nimmt die Polizeistation Eltville unter der Telefonnummer (06123) 9090-0 entgegen.

