POL-GM: Täter entwenden Schmuck und Bargeld

Waldbröl (ots) - Zwischen 15 Uhr am Montag (23. September) und 7.30 Uhr am Dienstag sind Einbrecher in eine Schule in der Zuccamagliostraße eingestiegen. Über ein Flachdach gelangten die Unbekannten an ein Fenster im ersten Obergeschoss, welches sie aufhebelten. In dem Büro des Schulleiters durchwühlten sie einen Schrank und entkamen mit einem Tresor. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der ...

