PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Mann onaniert in Freibad +++ Polizei überwacht Schulwege

Bad Schwalbach (ots)

1. Mann onaniert in Freibad,

Taunusstein-Hahn, Zum Schwimmbad, Sonntag, 24.08.2025, 16:35 Uhr

(fh)Am Sonntagnachmittag fiel ein Exhibitionist in einem Taunussteiner Schwimmbad auf. Gegen 16:35 Uhr soll der Mann im Freibad im Stadtteil Hahn nackt auf der Liegewiese unter einem Baum gelegen und an seinem Glied manipuliert haben. Als der Mann von Badegästen auf sein Verhalten angesprochen wurde, flüchtete er über einen nahegelegenen Zaun in unbekannte Richtung. Eine eingeleitete Fahndung der Polizei führte nicht zum Ergreifen des Unbekannten.

Der Mann soll zwischen 50 und 60 Jahre alt und etwa 1,90 m groß gewesen sein. Er hatte graue Haare und führte eine orangefarbene Badehose mit sich.

Die Kriminalpolizei in Wiesbaden ermittelt und nimmt Hinweise zu dem Mann unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

2. Polizei überwacht Schulwege,

Geisenheim/Eltville-Erbach, Montag, 25.08.2025

(fh)Am Montag hat die Polizei das neue Schuljahr zum Anlass genommen, um mit Hilfe von Verkehrskontrollen Schulwege im Rheingau-Taunus-Kreis zu überwachen. Kurz vor Schulbeginn hatten sich Beamtinnen und Beamte vor Schulen in Geisenheim (Rüdesheimer Straße) und Eltville-Erbach (Ringstraße) postiert und dabei ihr Augenmerk auf die sichere Verbringung der Schulkinder unter Beachtung der Straßenverkehrsregeln gelegt. Erfreulicherweise mussten kaum Verstöße festgestellt und geahndet werden, sodass es zu keinen nennenswerten Vorfällen rund um die beiden Schulen kam. Auch in naher Zukunft wird die Polizei regelmäßig Schulwege überwachen.

