POL Schwaben Nord: Brand einer Lagerhalle

Augsburg (ots) - Göggingen - Am Montag (09.09.2024) zündete ein bisher Unbekannter eine Papiermülltonne in der Muesmannstraße an. Zeugen bemerkten gegen 16.45 Uhr den Brand und verständigten daraufhin den Notruf. Die Feuerwehr löschte die brennende Papiermülltonne. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 100 Euro. Die Polizeiinspektion Augsburg Süd ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und nimmt Zeugenhinweise unter ...

