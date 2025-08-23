PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Frankfurt am Main mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250823 - 0873 Frankfurt - Innenstadt: Flüchtige Person festgenommen

Frankfurt (ots)

(rü) In den gestrigen späten Abendstunden (22.August 2025) nahmen Polizisten einen flüchtenden Mann fest.

Ein Streifenteam entschloss sich gegen 22:25 Uhr, den Mann in der Kurt-Schumacher-Straße einer Personenkontrolle zu unterziehen. Als er die Beamten erblickte, ergriff der 29-Jährige umgehend zu Fuß die Flucht und stieß hierbei zwei Polizisten um. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf und konnten den Flüchtigen kurze Zeit später einholen und festnehmen. Im Zuge der Personalienfeststellung wurde klar, weshalb er versuchte, sich der Kontrolle zu entziehen. Gegen den Mann lag ein Haftbefehl vor und er hielt sich unerlaubt im Bundesgebiet auf. Zusätzlich durfte er sich auf Grund einer Aufenthaltsverbotsverfügung nicht in der Frankfurter Innenstadt aufhalten. Die eingesetzten Polizisten brachten ihn nach Abschluss der weiteren Maßnahmen direkt in die Justizvollzugsanstalt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Frankfurt am Main mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Alle Meldungen Alle
  • 22.08.2025 – 21:29

    POL-F: 250822 - 0872 Frankfurt - Westend: Auseinandersetzung im Grüneburgpark

    Frankfurt (ots) - (rü) Am heutigen späten Nachmittag (22.August 2025) kam es im Bereich einer Versammlung im Grüneburgpark zu einer Auseinandersetzung. Zunächst kam es zwischen Teilnehmern der Versammlung und einer weiteren Gruppe, die nicht an der Versammlung teilnahm, zu einer verbalen Auseinandersetzung mit Bezug auf den aktuellen Nahost-Konflikt. Im weiteren ...

    mehr
  • 22.08.2025 – 13:53

    POL-F: 250822 - 0871 Gelnhausen / Frankfurt: Vermisstenmeldung

    Frankfurt (ots) - Wo ist Andrea E.? Das fragt die Kriminalpolizei in Gelnhausen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach der 53-jährigen Vermissten. Frau E. ist 1,79 Meter groß und von schlanker Statur, sie hat lange dunkle Haare. Sie schminkt sich oft sehr auffällig. Letztmalig wurde die 53-Jahre alte Frau am Montag, gegen 15.30 Uhr, in der Kurfürstenstraße in Schlüchtern gesehen. Seitdem ist sie ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren