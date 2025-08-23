Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250823 - 0873 Frankfurt - Innenstadt: Flüchtige Person festgenommen

Frankfurt (ots)

(rü) In den gestrigen späten Abendstunden (22.August 2025) nahmen Polizisten einen flüchtenden Mann fest.

Ein Streifenteam entschloss sich gegen 22:25 Uhr, den Mann in der Kurt-Schumacher-Straße einer Personenkontrolle zu unterziehen. Als er die Beamten erblickte, ergriff der 29-Jährige umgehend zu Fuß die Flucht und stieß hierbei zwei Polizisten um. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf und konnten den Flüchtigen kurze Zeit später einholen und festnehmen. Im Zuge der Personalienfeststellung wurde klar, weshalb er versuchte, sich der Kontrolle zu entziehen. Gegen den Mann lag ein Haftbefehl vor und er hielt sich unerlaubt im Bundesgebiet auf. Zusätzlich durfte er sich auf Grund einer Aufenthaltsverbotsverfügung nicht in der Frankfurter Innenstadt aufhalten. Die eingesetzten Polizisten brachten ihn nach Abschluss der weiteren Maßnahmen direkt in die Justizvollzugsanstalt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell