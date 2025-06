Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall mit alleinbeteiligtem Motorradfahrer in Colnrade

Delmenhorst (ots)

Am Samstag, den 28.06.2025, um 13:40 Uhr befährt ein 27-Jähriger aus Westerstede mit seinem Motorrad die Hauptstraße aus Richtung Wildeshausen kommend in Richtung Colnrade. Nach bisherigem Ermittlungsstand verliert er in Höhe der Bauerschaft Denghausen aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit unmittelbar vor einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzt. Der Motorradfahrer wird leicht verletzt und in ein Krankenhaus transportiert. Der Sachschaden wird auf ca. 4.000 EUR geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell