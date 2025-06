Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Straßenverkehrsgefährdung durch einen Sattelzug +++ Alkoholisierter Fahrzeugführer

Delmenhorst (ots)

Am Samstag, dem 28.06.2025 gegen 19:15 Uhr, wurde durch eine aufmerksame Verkehrsteilnehmerin zunächst auf der Autobahn 27 zwischen Verden und Bremen ein Sattelzug in starken Schlangenlinien gemeldet. Das Fahrzeug mit polnischem Kennzeichen ist im Bremer Kreuz weiter auf die A1 bis zum Autobahndreieck Stuhr und dort auf die A 28 in Richtung Oldenburg gefahren. Über diese Strecke hinweg habe der Sattelzug die gesamte Fahrbahnbreite genutzt und sei beinahe in die Außenschutzplanke gefahren. Zudem hätten drei PKW und ein Wohnmobil Vollbremsungen und Ausweichmanöver durchführen müssen, um Zusammenstöße mit dem Sattelzug zu vermeiden. Der Sattelzug konnte schließlich auf der A 28 bei Hatten festgestellt, auf einem Parkplatz angehalten und kontrolliert werden. Es stellte sich heraus, dass der 49-jährige polnische Fahrzeugführer alkoholisiert war. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,62 Promille. Gegen den Fahrer wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung ermittelt. Die Entnahme einer Blutprobe war erforderlich. Der Führerschein des 49-Jährigen wurde einbehalten und die Weiterfahrt untersagt. Zeugen, die durch das beschriebene Fahrverhalten selbst gefährdet wurden oder tatrelevante Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Autobahnpolizei in Ahlhorn unter Tel.: 04435/93160 zu melden.

