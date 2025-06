Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Kraftradfahrer nach Verkehrsunfall verletzt

Am Ohmberg (ots)

Mit seinem Leichtkraftrad befuhr ein Fahrzeugführer am Dienstagabend die Ortsverbindungsstraße zwischen Hauröden und Großbodungen. In einer Linkskurve geriet sein Fahrzeug aus noch ungeklärter Ursache gegen 22.45 Uhr ins Rutschen. In der Folge geriet der Fahrer in den Straßengraben und kam zu Fall. Hierbei verletzte sich der 18-Jährige schwer, sodass er in das nächstgelegene Krankenhaus transportiert werden musste. Am Kraftrad entstand Sachschaden. Die Beamten der Polizeiinspektion Eichsfeld ermitteln zur Klärung der genauen Unfallursache.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell