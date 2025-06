LPI-NDH: Radfahrer bei Sturz schwer verletzt

Mühlhausen (ots) - Am Dienstagabend verschafften sich Einbrecher Zutritt zu einer in einem Supermarkt befindlichen Bäckereifiliale im Papiermühlenweg. Mitarbeiter des Supermarktes wurden kurz vor 22 Uhr auf die Tat aufmerksam. Bei der Nachschau ertappten sie die unbekannten Täter, welche in weiterer Folge fluchtartig den Tatort in Richtung Ammersche Landstraße verließen. Ersten Ermittlungen zufolge erbeuteten die ...

mehr