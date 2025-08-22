PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250822 - 0872 Frankfurt - Westend: Auseinandersetzung im Grüneburgpark

Frankfurt (ots)

(rü) Am heutigen späten Nachmittag (22.August 2025) kam es im Bereich einer Versammlung im Grüneburgpark zu einer Auseinandersetzung.

Zunächst kam es zwischen Teilnehmern der Versammlung und einer weiteren Gruppe, die nicht an der Versammlung teilnahm, zu einer verbalen Auseinandersetzung mit Bezug auf den aktuellen Nahost-Konflikt.

Im weiteren Verlauf wurden aus der Gruppe der Versammlungsteilnehmenden Farbtuben in Richtung der anderen Personengruppe entleert. Hierbei wurden drei Personen von der Farbe getroffen.

Die Polizei nahm im Nachgang entsprechende Strafanzeigen auf und ermittelt derzeit wegen Sachbeschädigung.

Die Frankfurter Polizei wird das aktuelle Einsatzkonzept anpassen und die Präsenz in diesem Bereich erhöhen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

