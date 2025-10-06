Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Niefern-Öschelbronn - Einbruch in Einfamilienhaus - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Niefern-Öschelbronn (ots)

In ein Wohnhaus eingedrungen sind noch unbekannte Täter am Samstagabend im Ortsteil Öschelbronn.

Die Einbrecher verschafften sich im Zeitraum zwischen 21:00 Uhr und 21:30 Uhr über die Terrasse gewaltsam Zutritt in das in der Feldbergstraße gelegene Einfamilienhaus. Dort durchsuchten die Täter die Räumlichkeiten und konnten im Anschluss unerkannt fliehen. Entwendet wurde Bargeld und Schmuck im mittleren vierstelligen Bereich.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 07231 186-4444 beim Kriminaldauerdienst zu melden.

Melanie Konrad, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell