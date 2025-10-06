POL-Pforzheim: (FDS) Grömbach - Einbruch - Zeugen gesucht
Grömbach (ots)
Zwischen Freitag, 13:00 Uhr, und Samstag, 10:00 Uhr, hat sich unbkannte Täterschaft gewaltsam Zutritt zu einer Hütte in der Straße Völmlesmühle verschafft. Aus der an der Landesstraße 362 befindlichen Hütte wurde Werkzeug im hohen dreistelligen Betrag gestohlen. Zeugen sowie Hinweisgeber der Tat werden gebeten sich beim Polizeirevier Horb unter der Rufnummer 07451 96 0 zu melden.
