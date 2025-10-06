POL-Pforzheim: (FDS) Grömbach - Einbruch - Zeugen gesucht

Maulbronn (ots) - In ein Wohnhaus eingebrochen und ohne Diebesgut geflüchtet sind zwei bislang unbekannte Täter am Sonntagabend. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen begaben sich die beiden Männer gegen 20:10 Uhr auf das Anwesen in der Höhenstraße in Maulbronn. Durch das Einschlagen einer Glasscheibe auf der Rückseite des Wohnhauses gelangten die Täter in das ...

mehr