PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Pforzheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Grömbach - Einbruch - Zeugen gesucht

Grömbach (ots)

Zwischen Freitag, 13:00 Uhr, und Samstag, 10:00 Uhr, hat sich unbkannte Täterschaft gewaltsam Zutritt zu einer Hütte in der Straße Völmlesmühle verschafft. Aus der an der Landesstraße 362 befindlichen Hütte wurde Werkzeug im hohen dreistelligen Betrag gestohlen. Zeugen sowie Hinweisgeber der Tat werden gebeten sich beim Polizeirevier Horb unter der Rufnummer 07451 96 0 zu melden.

Simone Unger, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: 07231 186-1111
E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Pforzheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Pforzheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Pforzheim
Alle Meldungen Alle
  • 06.10.2025 – 11:41

    POL-Pforzheim: (Enzkreis) Maulbronn - Einbrecher fliehen ohne Beute - Zeugen gesucht

    Maulbronn (ots) - In ein Wohnhaus eingebrochen und ohne Diebesgut geflüchtet sind zwei bislang unbekannte Täter am Sonntagabend. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen begaben sich die beiden Männer gegen 20:10 Uhr auf das Anwesen in der Höhenstraße in Maulbronn. Durch das Einschlagen einer Glasscheibe auf der Rückseite des Wohnhauses gelangten die Täter in das ...

    mehr
  • 06.10.2025 – 09:56

    POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Zeugen nach Wechselfallenschwindel gesucht

    Pforzheim (ots) - Einem so genannten Wechselfallenschwindel ist am Donnerstag gegen 11:00 Uhr eine 82 Jahre alter Mann aufgesessen. Der Mann befand sich auf einem Supermarktparkplatz in der Büchenbronner Straße im Stadtteil Brötzingen, als er von einem unbekannten Mann angesprochen und nach Wechselgeld gefragt wurde. Der 82-Jährige holte daraufhin seinen Geldbeutel ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren