Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Maulbronn - Einbrecher fliehen ohne Beute - Zeugen gesucht

Maulbronn (ots)

In ein Wohnhaus eingebrochen und ohne Diebesgut geflüchtet sind zwei bislang unbekannte Täter am Sonntagabend.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen begaben sich die beiden Männer gegen 20:10 Uhr auf das Anwesen in der Höhenstraße in Maulbronn. Durch das Einschlagen einer Glasscheibe auf der Rückseite des Wohnhauses gelangten die Täter in das Gebäude. Als die Bewohner gegen 20:20 Uhr zurückkehrten, befanden sich die Einbrecher noch im Haus. Sie flüchteten jedoch kurze Zeit später in Richtung Schmie. Entwendet wurde offenbar nichts. Trotz unverzüglich eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen fehlt bislang jede Spur von den beiden Männern, die wie folgt beschrieben werden: Der erste Tatverdächtige trug einen weißen Kapuzenpullover und eine FFP2-Maske, der zweite war 40 bis 50 Jahre alt und trug eine dunkle Basecap sowie dunkle Kleidung.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 07231 186-4444 beim Kriminaldauerdienst zu melden.

Melanie Konrad, Pressestelle

