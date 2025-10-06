PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Pforzheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Maulbronn - Einbrecher fliehen ohne Beute - Zeugen gesucht

Maulbronn (ots)

In ein Wohnhaus eingebrochen und ohne Diebesgut geflüchtet sind zwei bislang unbekannte Täter am Sonntagabend.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen begaben sich die beiden Männer gegen 20:10 Uhr auf das Anwesen in der Höhenstraße in Maulbronn. Durch das Einschlagen einer Glasscheibe auf der Rückseite des Wohnhauses gelangten die Täter in das Gebäude. Als die Bewohner gegen 20:20 Uhr zurückkehrten, befanden sich die Einbrecher noch im Haus. Sie flüchteten jedoch kurze Zeit später in Richtung Schmie. Entwendet wurde offenbar nichts. Trotz unverzüglich eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen fehlt bislang jede Spur von den beiden Männern, die wie folgt beschrieben werden: Der erste Tatverdächtige trug einen weißen Kapuzenpullover und eine FFP2-Maske, der zweite war 40 bis 50 Jahre alt und trug eine dunkle Basecap sowie dunkle Kleidung.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 07231 186-4444 beim Kriminaldauerdienst zu melden.

Melanie Konrad, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: 07231 186-1111
E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Pforzheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Pforzheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Pforzheim
Alle Meldungen Alle
  • 06.10.2025 – 09:56

    POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Zeugen nach Wechselfallenschwindel gesucht

    Pforzheim (ots) - Einem so genannten Wechselfallenschwindel ist am Donnerstag gegen 11:00 Uhr eine 82 Jahre alter Mann aufgesessen. Der Mann befand sich auf einem Supermarktparkplatz in der Büchenbronner Straße im Stadtteil Brötzingen, als er von einem unbekannten Mann angesprochen und nach Wechselgeld gefragt wurde. Der 82-Jährige holte daraufhin seinen Geldbeutel ...

    mehr
  • 04.10.2025 – 14:46

    POL-Pforzheim: (FDS) Freudenstadt - Pure Zerstörungswut - Polizei sucht Zeugen

    Freudenstadt (ots) - In der Nacht von Freitag, 27.09.2025, auf Samstag, 28. September, sind zwei geparkte Fahrzeuge in der Herrenfelder Straße bei einem besonders dreisten Fall des Vandalismus beschädigt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen traf es einen Dacia und einen Kia, welche zwischen 19:00 Uhr und 08:00 Uhr, auf einem dortigen Parkplatz abgestellt waren. An ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren