Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Festnahme: Fahrzeugdieb geht in Untersuchungshaft

Wolfsburg (ots)

Autobahn 2, Höhe Kreuz Königslutter

17.09.2025, 02:10 Uhr

In der Nacht zum Mittwoch konnten Polizeibeamte einen Fahrzeugdieb auf der Autobahn 2 in Höhe des Kreuzes Königslutter festnehmen. Der Tatverdächtige wurde letztendlich in Untersuchungshaft genommen.

Aufgrund seiner auffälligen Fahrweise beschloss eine Funkstreifenwagenbesatzung der Autobahnpolizei, den auf der A2 in Richtung Berlin fahrenden Führer eines Audi A4 zu kontrollieren. Als der Fahrer des Audis die Anhaltesignale der Polizei wahrnahm, stoppte er den PKW auf dem Seitenstreifen. Im Laufe der Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der PKW zuvor in Wolfsburg gestohlen wurde. Des Weiteren stellten die Beamten fest, dass der 33-jährige Tatverdächtige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Zudem erhärtete sich der Verdacht, dass er vor Fahrtantritt Betäubungsmittel konsumiert hatte.

Der 33-Jährige wurde in der Folge festgenommen und zwecks einer Blutentnahme in das Klinikum in Wolfsburg gefahren. Daraufhin wurde er zum Polizeidienstgebäude in der Heßlinger Straße gebracht und dem dortigen Gewahrsam zugeführt.

Der Audi A4 wurde sichergestellt und abgeschleppt.

Durch die zuständige Staatsanwaltschaft Braunschweig wurde am Mittwoch ein Antrag auf Untersuchungshaftbefehl gegen den Tatverdächtigen gestellt. Der zuständige Richter am Amtsgericht Wolfsburg erließ am Donnerstagmittag einen Haftbefehl, woraufhin der 33-Jährige einer Justizvollzugsanstalt zugeführt wurde.

Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfsburg
Sina Matschewski
Telefon: (0)5361 4646 120
E-Mail: sina.matschewski@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell

