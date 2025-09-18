Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbruch in Tanzschule - Täter flüchten ohne Diebesgut

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Klieversberg, Röntgenstraße

17.09.2025, 22.00 Uhr

Unbekannte Täter brachen am Mittwochabend in eine Tanzschule in der Röntgenstraße ein und entkamen unerkannt.

Die Inhaberin der Tanzschule bemerkte am Mittwochabend Geräusche in den Räumlichkeiten. Als sie nach dem Rechten sehen wollte, bemerkte sie Personen, die auf dem Gelände der Tanzschule. Als sie die Personen ansprach, flüchteten diese über den Semmelweisring in Richtung Helmholzweg.

Bei der Tatortaufnahme stellten die Beamten fest, dass sich gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude verschafft wurde und einige Räume durchsucht wurden. Nach derzeitigen Erkenntnisstand wurden keine Gegenstände entwendet.

Zeugen, die Hinweise auf die Täter gebe können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Wolfsburg unter der Telefonnummer 05361/46460 zu melden.

