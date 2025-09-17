Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Verkehrsunfall mit alleinbeteiligter Radfahrerin - 56-Jährige schwer verletzt

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Laagberg, Breslauer Straße

15.09.2025, 4.35 Uhr

Am Montagmorgen befuhr die 56 Jahre alte Wolfsburgerin mit ihrem Fahrrad den Gehweg der Breslauer Straße in Richtung Laagbergstraße und stürzte alleinbeteiligt in Höhe einer Tankstelle. Dabei zog sich die Wolfsburgerin schwere Kopfverletzungen zu. Einen Fahrradhelm trug die 56-Jährige nicht.

Zufällig vorbeikommende Passanten verständigten die Rettungskräfte und leisteten bis zum Eintreffen des Rettungswagens Erste Hilfe.

Die 56-Jähriige wurde ins Wolfsburger Klinikum gefahren.

