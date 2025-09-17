PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wolfsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Verkehrsunfall mit alleinbeteiligter Radfahrerin - 56-Jährige schwer verletzt

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Laagberg, Breslauer Straße

15.09.2025, 4.35 Uhr

Am Montagmorgen befuhr die 56 Jahre alte Wolfsburgerin mit ihrem Fahrrad den Gehweg der Breslauer Straße in Richtung Laagbergstraße und stürzte alleinbeteiligt in Höhe einer Tankstelle. Dabei zog sich die Wolfsburgerin schwere Kopfverletzungen zu. Einen Fahrradhelm trug die 56-Jährige nicht.

Zufällig vorbeikommende Passanten verständigten die Rettungskräfte und leisteten bis zum Eintreffen des Rettungswagens Erste Hilfe.

Die 56-Jähriige wurde ins Wolfsburger Klinikum gefahren.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfsburg
Melanie aus dem Bruch
Telefon: 05361-4646104
E-Mail: melanie-aus-dem.bruch@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wolfsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Wolfsburg
Weitere Meldungen: Polizei Wolfsburg
Alle Meldungen Alle
  • 16.09.2025 – 14:02

    POL-WOB: Einbruch in Theater - Polizei hofft auf Zeugenhinweise

    Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, Klieverhagen 15.09.2025, 22.03 Uhr Unbekannte Täter brachen am Montagabend in das Theater in der Straße Klieverhagen ein. Die Höhe des Diebesgutes ist noch nicht bekannt. Die Polizei war am Montagabend verständigt worden, nachdem ein Mitarbeiter eines Sicherheitsunternehmens nach einer Alarmauslösung den Einbruch bemerkt hatte. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, ...

    mehr
  • 16.09.2025 – 11:47

    POL-WOB: Einbruch in Grundschule - Polizei sucht Zeugen

    Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, Hellwinkel, Schreberstraße 13.09.2025, 15.00 Uhr bis 15.09.2025, 06.55 Uhr Unbekannte Täter brachen zwischen Samstagnachmittag und Montagmorgen in die Grundschule in der Schreberstraße ein. Die Täter verschafften sich gewaltsam durch ein Fenster Zutritt zu dem Gebäude, durchsuchten einige Räume und entwendeten eine geringe Summe Bargeld. Im Anschluss flüchteten sie in unbekannte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren