POL-GÖ: (315/2025) Autobahnpolizei Göttingen: Aktuelle Vollsperrung der BAB 7 zwischen Autobahndreieck Drammetal und Rasthof Göttingen-Ost in Fahrtrichtung Norden
Göttingen (ots)
(zk) Nach einem Verkehrsunfall ist die BAB 7 momentan ab dem Autobahndreieck Drammetal bis zum Rasthof Göttingen-Ost vollgesperrt. Grund sind hierfür umfangreiche Reinigungsarbeiten aufgrund des Unfallgeschehens. Ortskundige Verkehrsteilnehmer auf der A 7 aus Richtung Kassel bzw. aus Richtung Halle auf der A 38 kommend werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren und rechtzeitig die ausgewiesenen Umleitungsstrecken Richtung Hannover zu nutzen; es wird nachberichtet.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Göttingen
Einsatz-& Streifendienst Autobahnpolizei
Robert-Bosch-Breite 14
37079 Göttingen
Telefon: 0551/491-6517
eingestellt für die
Polizeiinspektion Göttingen
Otto-Hahn-Straße 2
37077 Göttingen
Telefon: 0551/491-2017
E-Mail: pressestelle@pi-goe.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-goe.polizei-nds.de
Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell