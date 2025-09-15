Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (315/2025) Autobahnpolizei Göttingen: Aktuelle Vollsperrung der BAB 7 zwischen Autobahndreieck Drammetal und Rasthof Göttingen-Ost in Fahrtrichtung Norden

Göttingen (ots)

(zk) Nach einem Verkehrsunfall ist die BAB 7 momentan ab dem Autobahndreieck Drammetal bis zum Rasthof Göttingen-Ost vollgesperrt. Grund sind hierfür umfangreiche Reinigungsarbeiten aufgrund des Unfallgeschehens. Ortskundige Verkehrsteilnehmer auf der A 7 aus Richtung Kassel bzw. aus Richtung Halle auf der A 38 kommend werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren und rechtzeitig die ausgewiesenen Umleitungsstrecken Richtung Hannover zu nutzen; es wird nachberichtet.

