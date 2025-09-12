Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (312/2025) Ermittlungen im Zusammenhang mit versuchtem Tötungsdelikt in der Göttinger Innenstadt: Eingerichtete Mordkommission sucht nach unbekanntem Taxifahrer und weiteren Zeugen

Göttingen (ots)

GÖTTINGEN (jk) - Im Zusammenhang mit dem versuchten Tötungsdelikt zum Nachteil eines 25 Jahre alten Mannes in der Göttinger Innenstadt am frühen Morgen des 15. August (wir berichteten, siehe Pressemitteilungen Nr. 279 vom 15.08. unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/119508/6097829, Nr. 284 vom 19.08.2025 unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/119508/6099840), sucht die zur Aufklärung der Tat eingerichtete Mordkommission nach mehreren möglicherweise wichtigen Zeugen.

Taxifahrer als Zeuge gesucht

U.a. geht es um einen unbekannten Taxifahrer, der aufgrund gewonnener Erkenntnisse am Tatmorgen gegen 05.40 Uhr die Jüdenstraße in Richtung Carre befahren haben soll. Zeugen wollen beobachtet haben, wie der Fahrer in der Jüdenstraße (auf Höhe Barfüßerstraße) kurz ausgestiegen sei und unter "verbaler Unmutsäußerung" ein auf der Straße liegendes dunkles Fahrrad von der Fahrbahn geräumt habe. Anschließend sei er weitergefahren. Nachfragen bei den örtlichen Taxiunternehmen führten bislang nicht zum Erfolg, so dass es sich bei dem Taxi auch ein überregionales Fahrzeug gehandelt haben könnte. Die Moko hofft, dass der beschriebene Vorfall dem unbekannten Taxifahrer dabei hilft, sich an diesen bestimmten Morgen und auch etwaige gemachte Beobachtungen zu erinnern. Er wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Radfahrer und Sprinterfahrer ebenfalls als Zeugen gesucht

Die laufenden Ermittlungen ergaben weiterhin, dass zwei Radfahrer und ein Lieferwagenfahrer (weißer Sprinter) etwa zur Tatzeit (gegen 05.40 Uhr) die Wendenstraße in Richtung Albaniplatz befahren haben. Da der unmittelbare Tatort möglicherweise auch einige Meter weiter in Richtung Albaniplatz gewesen sein kann, könnten die drei Zeugen den Täter und das Opfer gesehen haben. Deshalb werden auch diese Personen gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Gäste von Bierlokal sollen sich melden

Einige der in der Tatnacht in dem Lokal an der Barfüßerstraße anwesende Gäste wurden bereits zum Sachverhalt vernommen. Allerdings sind der Moko nicht alle Personen bekannt, die sich zwischen 01:00 Uhr und 05:40 Uhr in der Kneipe aufgehalten haben. Auch sie kommen als wichtige Zeugen für das Verfahren in Betracht und werden gebeten, sich unter Telefon 0551/491-2115 an die Polizei Göttingen zu wenden.

Täter weiterhin unbekannt

Trotz umfangreicher Ermittlungen fehlt von dem unbekannten, ca. 25 bis 35 Jahre alten Täter weiter jede Spur. Hinweise auf seine Identität sind bei den Ermittlern bislang nicht eingegangen.

Hinweisentgegennahme / Pressehoheit

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Göttingen unter Telefon 0551/491-2115 entgegen.

Die Pressehoheit liegt bei der Staatsanwaltschaft Göttingen. Dortiger Ansprechpartner für Medien ist Oberstaatsanwalt Andreas Buick, Telefon 0551/403-1605.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell