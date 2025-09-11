Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (310/2025) Unbekannter Exhibitionist an Oppermann' schem Kiesteich - Polizei Friedland ermittelt, Zeugen gesucht

Göttingen (ots)

Gemeinde Friedland, Oppermann' scher Kiesteich bei Reinshof Mittwoch, 27. August 2025, zwischen 15.00 und 17.20 Uhr

GEMEINDE FRIEDLAND (jk) - Weil er am Nachmittag des 27. August (Mittwoch) unbekleidet am sog. Oppermann' schen Kiesteich umhergelaufen und währenddessen an seinem Geschlechtsteil manipuliert haben soll, hat die Polizei Ermittlungen wegen Exhibitionistischer Handlungen gegen einen bislang unbekannten, etwa 25 Jahre alten Mann eingeleitet.

Mehrere Zeugen hatten das anstößige Verhalten des ca. 175 cm großen Mannes mit blondem Haar, Brille und normaler Figur in der Zeit zwischen 15.00 und ca. 17.20 Uhr beobachtet. Eine Frau rief schließlich die Polizei.

Nach Schilderung der Hinweisgeberin sei der Nackte mehrmals aus einem Gebüsch an einem Weg entlang des Sees aufgetaucht und ihr entgegengekommen. Dabei habe er, wie bereits beschrieben, an seinem Glied manipuliert. Später soll er noch einmal in kurzer Hose und T-Shirt an dem Baggersee gesehen worden sein.

Die alarmierte Funkstreife suchte das Umfeld des Gewässers nach dem Unbekannten ab, konnte ihn aber nicht mehr antreffen.

Sachdienliche Hinweise in dem Fall nimmt die Polizei Friedland unter Telefon 05504/94 982-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell