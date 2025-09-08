POL-GÖ: (309/2025) 16-Jähriger aus Hann. Münden wohlbehalten zurückgekehrt - Öffentlichkeitsfahndung eingestellt
Göttingen (ots)
HANN. MÜNDEN (ab) - Der seit dem 27. August vermisst gewesene Schüler aus Hann. Münden (wir berichteten; Landkreis Göttingen) ist am Montagmorgen (08.09.25) wohlbehalten an seine Wohnanschrift zurückgekehrt.
Die Öffentlichkeitsfahndung nach dem 16-Jährigen wurde eingestellt, die dazugehörige Pressemitteilung (Nr. 304 vom 01.09.25) soeben aus dem Presseportal entfernt.
Die Ermittlerinnen und Ermittler sprechen ihren Dank für die Hinweise aus der Bevölkerung zur Suche nach dem 16-Jährigen aus.
