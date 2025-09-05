PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (306/2025) Vermisste Schülerinnen wohlbehalten in Northeim aufgegriffen - Öffentlichkeitsfahndung eingestellt

Göttingen (ots)

GÖTTINGEN/NORTHEIM (jk) - Die beiden seit Donnerstag (04.09.25) vermisst gewesenen Schülerinnen aus Göttingen (wir berichteten), sind am frühen Freitagnachmittag (05.09.25) wohlbehalten in Northeim aufgegriffen worden.

Die Öffentlichkeitsfahndung nach den 11 und 13 Jahre alten Mädchen wurde eingestellt, die dazugehörige Pressemitteilung Nr. 305 soeben wieder aus dem Presseportal entfernt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Göttingen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Jasmin Kaatz
Otto-Hahn-Straße 2
37077 Göttingen
Telefon: 0551/491-2017
Fax: 0551/491-2010
E-Mail: pressestelle@pi-goe.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-goe.polizei-nds.de

