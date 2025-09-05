Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (306/2025) Vermisste Schülerinnen wohlbehalten in Northeim aufgegriffen - Öffentlichkeitsfahndung eingestellt

Göttingen (ots)

GÖTTINGEN/NORTHEIM (jk) - Die beiden seit Donnerstag (04.09.25) vermisst gewesenen Schülerinnen aus Göttingen (wir berichteten), sind am frühen Freitagnachmittag (05.09.25) wohlbehalten in Northeim aufgegriffen worden.

Die Öffentlichkeitsfahndung nach den 11 und 13 Jahre alten Mädchen wurde eingestellt, die dazugehörige Pressemitteilung Nr. 305 soeben wieder aus dem Presseportal entfernt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell