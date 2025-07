Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Fahrradfahrer erhält mehrere Anzeigen

Erfurt (ots)

Am Donnerstagnachmittag kam es in Erfurt zu einem Vorfall mit einem aggressiven Fahrradfahrer. Ein 57-Jähriger hatte sein Fahrrad am Straßenrand in der Innenstadt abgestellt, als sich ein 45-jähriger Radfahrer näherte und beim Vorbeifahren den Sicherheitsabstand nicht einhielt. Er streifte den Mann, der ihn daraufhin auf sein Verhalten ansprach. Daraufhin drehte der 45-Jährige um, fuhr gezielt gegen das Fahrrad des Mannes und beschädigte dabei das Hinterrad sowie eine Fahrradtasche. Dabei entstand ein Sachschaden von rund 120 Euro. Anschließend beleidigte er den Geschädigten mehrfach. Die Polizei wurde verständigt und stellte den Tatverdächtigen wenig später fest. Ein Drogenvortest verlief positiv, weshalb eine Blutentnahme auf der Dienststelle erfolgte. Gegen ihn wurden mehrere Anzeigen eingeleitet, u. a. wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, Bedrohung und Trunkenheit im Verkehr. (SE)

