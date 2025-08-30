Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (301/2025) Polizeieinsatz rund um AfD-Infostand in der Göttinger Innenstadt - weitgehend störungsarm, Ermittlungen wegen Sachbeschädigung eingeleitet

Göttingen (ots)

Göttingen, Goetheallee / Untere-Masch-Straße Samstag, 30. August 2025, ca. 10:00-15:00 Uhr

GÖTTINGEN (ab) - Die Polizei Göttingen hat am Samstag (30.08.2025) mit Unterstützung von Kolleginnen und Kollegen aus mehreren Inspektionen der Polizeidirektion Göttingen einen Infostand der AfD unter dem Motto "Erneuerbare Energien und die Umweltpolitik der AfD" in der Goetheallee begleitet und gleichzeitig eine spontane Gegenversammlung des Bündnisses "Omas gegen Rechts" sowie weitere Teilnehmer lageangepasst betreut.

Nach polizeilicher Schätzung nahmen an der AfD-Aktion rund 30 Personen teil. Der lautstarke, aber überwiegend friedliche Gegenprotest wuchs zeitweise auf knapp 100 Personen an. Aus den Reihen der Gegenversammlung kam es vereinzelt zu Einwirkungs- bzw. Störversuchen gegen den behördlich genehmigten Infostand. Diese konnten durch die Einsatzkräfte jedoch weit überwiegend frühzeitig unterbunden werden.

Im Verlauf kam es im Bereich Goetheallee/Untere-Masch-Straße zu verbalen Auseinandersetzungen und vereinzelten Rangeleien. Ob daraus Körperverletzungsdelikte resultierten, ist Gegenstand laufender Prüfungen. Unbekannte kippten kurzzeitig den Tisch des Infostands um. Hierzu wurde eine Anzeige wegen Sachbeschädigung erstattet. Zudem kam es durch einen Teilnehmer der Gegenkundgebung zu einer mutwilligen Beschädigung eines verkehrsbedingt wartenden Pkw. Auch hierzu dauern die Ermittlungen an.

Der Abbau des Infostandes erfolgte schließlich am frühen Nachmittag. Deren Teilnehmer wurden anschließend durch Einsatzkräfte in Richtung Bahnhof begleitet. Der Fahrzeug- und Fußgängerverkehr war zwischenzeitlich in der Goetheallee beeinträchtigt, konnte jedoch fortlaufend aufrechterhalten werden.

Sachdienliche Hinweise zu den geschilderten Straftaten nimmt die Polizei Göttingen unter Tel. 0551/491-2115 entgegen.

