POL-GÖ: (298/2025) Pkw in Steina in Brand geraten - Polizei ermittelt und bittet um Hinweise

Göttingen (ots)

Bad Sachsa, OT Steina, Mitteldorf (Bereich Kirche) Samstag, 23.08.2025, gegen 02:00 Uhr

BAD SACHSA/STEINA (ab) - In der Nacht zu Samstag (23.08.2025) ist im Ortsteil Steina (Landkreis Göttingen) ein geparkter Suzuki Vitara in Brand geraten. Personen wurden nicht verletzt.

Feuerwehr und Polizei wurden gegen 02:00 Uhr in die Straße "Mitteldorf" in Höhe der Kirche alarmiert. Einsatzkräfte der Ortsfeuerwehr Steina und der Freiwilligen Feuerwehr Bad Sachsa brachten den Brand schnell unter Kontrolle. Am Fahrzeug entstanden erhebliche Schäden. Die genaue Höhe lässt sich zur Stunde jedoch noch nicht beziffern.

Die Polizei hat noch in der Nacht die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Nach derzeitigem Stand schließen die Ermittler auch eine vorsätzliche Brandlegung nicht aus. Die Tatortgruppe (TOG) Göttingen sicherte erste Spuren vor Ort, deren Auswertung noch aussteht.

Der Suzuki war nach Angaben der Halterin am Vorabend gegen 17:30-18:00 Uhr ordnungsgemäß im Mitteldorf, Höhe Kirche, abgestellt nud verschlossen worden.

Die Ermittler fragen: Wer hat in der Nacht von Freitag auf Samstag, insbesondere zwischen 01:30 Uhr und 02:15 Uhr, im Bereich Mitteldorf/Kirche in Steina verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen? Wer verfügt über relevante Aufzeichnungen (z. B. Türklingel-/Überwachungskameras, Dashcams), die den Zeitraum und Bereich betreffen?

Hinweise nimmt die Polizei in Bad Lauterberg unter Telefon 05524/963-0 entgegen.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

