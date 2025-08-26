Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (295/2025) Raub in Pöhlde: Trio überwältigt Hausbewohner, erbeutet Schmuck und Bargeld - Polizei Osterode sucht Zeugen

Göttingen (ots)

Herzberg am Harz, OT Pöhlde, Am Marksgraben Montag,25. August 2025, gegen 20.00 Uhr

HERZBERG AM HARZ (ab) - Am gestrigen Montagabend (25.08.25) ist es gegen 20.00 Uhr in einem Einfamilienhaus im Herzberger Ortsteil Pöhlde zu einem Überfall durch drei bislang unbekannte männliche Täter gekommen. Der betagte Bewohner des Hauses blieb nach dem Vorfall unverletzt.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen klingelten drei bislang unbekannte Männer kurz vor acht Uhr an der Haustür eines Einfamilienhauses in der Straße "Am Marksgraben" in Herzberger Ortsteil Pöhlde. Unmittelbar beim Öffnen der Haustür wurde der Bewohner überwältigt und durch einen der Männer festgehalten. Währenddessen durchsuchten die Mittäter das Erdgeschoss nach Wertgegenständen.

Die Täter flüchteten anschließend zu Fuß in Richtung Pöhlde, ob ein Fluchtfahrzeug bereitstand, ist unklar. Eine sofort eingeleitete Fahndung - auch unter Einsatz eines Polizeihubschraubers - verlief bislang ohne Erfolg. Der Mann blieb körperlich unverletzt.

Der Gesamtwert ihrer Beute wird nach ersten Schätzungen auf einen mittleren fünfstelligen Betrag beziffert. Hierunter befanden sich vier goldene Herrenarmbanduhren sowie umfangreicher Goldschmuck.

Einer der Täter soll etwa 1,80 bis 1,85 Meter groß und kräftig gewesen sein, die beiden anderen kleiner und schmaler. Alle drei trugen dunkle Trainingsanzüge und Handschuhe und sprachen Deutsch mit nicht näher bestimmbarem Akzent. Mitgeführt wurde mindestens ein schwarzer Rucksack, zudem nahmen die Täter eine größere, helle Tragetasche (Basttasche) aus dem Haus mit.

Die Polizei in Osterode hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet dringend um Hinweise:

Wer am Montag zwischen etwa 19:30 und 20:30 Uhr im Bereich Am Marksgraben bzw. an der Kreisstraße in Richtung Golfplatz verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen hat, wer in den Tagen zuvor Unbekannte beim Auskundschaften des Grundstücks bemerkt hat oder seit dem Abend auffällige Angebote zu goldenen Herrenarmbanduhren bzw. Goldschmuck erhalten hat, wird gebeten, sich bei der Polizei in Osterode unter Telefon 05522/508-0 zu melden.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell