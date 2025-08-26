Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (294/2025) Raub am Albaniplatz - Öffentlichkeitsfahndung nach Tatverdächtigem eingeleitet

Göttingen (ots)

Göttingen, Albaniplatz 1 (hinterer Bereich der Albani-Schule) Montag, 02 Juni 2025, gegen 18.40 Uhr

GÖTTINGEN (ab) - Bereits Anfang Juni diesen Jahres (02.06.25) wurden zwei Jugendliche im Bereich des Albaniplatzes Opfer eines Raubes. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Göttingen hat das Amtsgericht Göttingen nun die Veröffentlichung des Phantombildes eines der Tatverdächtigen angeordnet (FOTO).

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen hielten sich die 15- und 16-Jährigen gegen 18.40 Uhr im Bereich der Albanischule auf, als eine Gruppe von vier Männern auf sie zukam. Zwei von ihnen forderten die Jugendlichen zur Herausgabe ihres Schmucks auf und rissen ihnen im weiteren Verlauf ein Armband sowie einen Ring von der Hand. Dabei wurden die beiden Jugendlichen leicht verletzt. Die Unbekannten flüchteten anschließend zu Fuß in Richtung Innenstadt. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg.

Die Geschädigten beschrieben die Täter wie folgt: Drei Männer seien etwa 30 Jahre alt, von dunkler Hautfarbe, zwei mit kurzen gegelten, einer mit lockigen Haaren, alle mit grauen Jogginganzügen bekleidet.

Ein vierter Täter sei europäisch aussehend, etwa 30 bis 35 Jahre alt, habe rote Haare mit auffälligen Geheimratsecken und viele Sommersprossen im Gesicht. Bekleidet sei er mit einer schwarzen Lederjacke, grauer Kleidung und einer Sonnenbrille gewesen. Dieser Mann konnte im Rahmen einer Phantombildzeichnung dargestellt werden, mit welcher sich die Ermittler nun an die Öffentlichkeit wenden.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zur Identität des auf dem Phantombild dargestellten Mannes oder zu den übrigen beschriebenen Personen machen können, sich unter der Telefonnummer 0551/491-2115 bei der Polizei Göttingen zu melden.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell