Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (292/2025) Autofahrer stirbt bei Verkehrsunfall auf K 431 bei Bad Grund - Unfallursache unklar

Göttingen (ots)

Kreisstraße 431 zwischen Teichhütte und Eisdorf Samstag, 23. August 2025, gegen 15.00 Uhr

BAD GRUND (ab) - Bei einem Verkehrsunfall auf der K 431 zwischen Teichhütte und Eisdorf (Landkreis Göttingen) hat ein Autofahrer aus dem Altkreis Osterode am Samstagmittag (23.08.25) sein Leben verloren.

Nach ersten Erkenntnissen kam der 47-Jährige von Eisdorf kommend gegen 15.00 Uhr mit seinem Nissan aus bislang ungeklärter Ursache auf gerader Strecke nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einem Straßenbaum. Für den Fahrer kam jede Hilfe zu spät. Er verstarb noch an der Unfallstelle.

Die K 431 in musste für die Dauer der Unfallaufnahme bis ca. 17.15 Uhr gesperrt werden. Am Unfallort war die Freiwillige Feuerwehr Bad Grund, ein Notarzt sowie ein Rettungswagen im Einsatz.

Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell

