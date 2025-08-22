Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (290/2025) Mutmaßlicher Tatverdächtiger nach Übergriffen auf Kinder bei Lenglern und Harste ermittelt - Öffentlichkeitsfahndung eingestellt

Göttingen (ots)

BOVENDEN/LENGLERN (ab) - Die Öffentlichkeitsfahndung nach einem unbekannten Jugendlichen, der Ende Mai 2025 auf Sportplätzen im Bereich Harste und Lenglern zwei Kinder bedrängt und körperlich angegangen haben soll (wir berichteten), konnte am Donnerstag (21.08.25) eingestellt werden. Zeugenhinweise aus der Bevölkerung führten zur Identifizierung des Jugendlichen.

Die Pressemitteilung (Nr. 283 vom 19.08.25) mit den Bildern des ursprünglich Gesuchten wurde aus dem Presseportal entfernt.

Die Ermittlungen gegen den Tatverdächtigen dauern an.

