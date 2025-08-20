Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (287/2025) Verkehrsunfall am Schützenring in Duderstadt - Polizei sucht Zeugin oder weitere Hinweisgeber

Göttingen (ots)

Duderstadt, Wolfsgärten

Freitag, 15. August 2025, gegen 19.45 Uhr

DUDERSTADT (ab) - Nach einem Verkehrsunfall im Einmündungsbereich Schützenring / Wolfsgärten am Freitagabend (15.08.2025) sucht die Polizei Duderstadt (Landkreis Göttingen) eine bislang unbekannte Autofahrerin sowie mögliche weitere Zeugen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen war ein 41-jähriger Urlaubsgast mit seinem Rollstuhl und einem daran befestigten Handbike von einem Einkaufsmarkt am Schützenring auf dem Weg in seine Unterkunft, als er gegen 19.45 Uhr die Straße "Wolfsgärten" überquerte. Dabei kam es im Einmündungsbereich zu einer Kollision mit einem silberfarbenen Pkw, der vom Schützenring in die Wolfsgärten abbog.

Der Rollstuhlfahrer blieb unverletzt, an seinem Handbike entstand jedoch Sachschaden. Nach dem Unfall stieg die mutmaßliche Unfallverursacherin aus, erkundigte sich nach dem Befinden des Mannes und nahm telefonisch Kontakt zu dessen Betreuern auf. Kurz nach deren Eintreffen entfernte sich die Frau vom Unfallort, ohne ihre Personalien zu hinterlassen.

Die Gesuchte soll nach Angaben der Beteiligten etwa 30 bis 40 Jahre alt, circa schulterlange blonde Haare haben und keine Brille getragen haben. Sie soll zudem geäußert haben, beruflich an einem Göttinger Krankenhaus tätig und auf dem Weg dorthin zu sein.

Die Polizei Duderstadt bittet die Fahrerin, sich eigenständig zu melden und hofft darüber hinaus auf Zeugenhinweise. Wer den Unfall beobachtet hat oder Hinweise zu der gesuchten Frau oder ihrem silberfarbenen Pkw geben kann, wird gebeten, sich unter Telefon 05527/8461-0 bei der Polizei Duderstadt zu melden.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

