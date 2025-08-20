Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (286/2025) Ford Pick-Up in Hann. Münden beschädigt - Polizei bittet um Hinweise

Göttingen (ots)

Hann. Münden, Kalandstraße

Zeitraum zw. Mittwochabend, 13. August bis Donnerstagvormittag, 14. August 2025

HANN. MÜNDEN (ab) - Am vergangenen Donnerstagmittag (14.08.25) wurde der Polizei in Hann. Münden (Landkreis Göttingen) eine Sachbeschädigung an einem Ford Pick-Up gemeldet.

Nach ersten Erkenntnissen hatte der Besitzer sein Fahrzeug am Vorabend (13.08.25) gegen 20.00 Uhr in der Kalandstraße abgestellt. Als er am Folgetag gegen 11.00 Uhr zu seinem Wagen zurückkehrte, stellte er fest, dass die Heckscheibe erheblich beschädigt war.

Die Beamten fanden vor Ort eine vollständig gesplitterte Heckscheibe an dem Pkw fest. Zudem befand sich mittig ein kleines, rundes Loch. Weitere Schäden am Fahrzeug waren nicht erkennbar. Nach Einschätzung des Fahrzeughalters könnte die Beschädigung durch ein Projektil oder einen ähnlichen Gegenstand verursacht worden sein. Ob tatsächlich ein Beschuss vorliegt, ist derzeit Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Hinweise auf mögliche Verursacher liegen bislang nicht vor. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet.

Zeugen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Beobachtungen in der Kalandstraße gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Hann. Münden unter Telefon 05541/9510 zu melden.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell