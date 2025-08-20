Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (288/2025) Ölverschmutzung auf Waldweg im Kuckanstal - Neue Hinweise aus der Bevölkerung

Göttingen (ots)

Bad Sachsa, Kuckanstal

Montag, 11. August 2025, gegen 20.00 Uhr

BAD SACHSA (ab) - Am Montagabend (11.08.25) ist im Bereich des Kuckanstals nahe der Quelle "Reinhardsbrunnen" bei Bad Sachsa (Landkreis Göttingen) eine großflächige Ölspur festgestellt worden (wir berichteten, siehe Pressemeldung Nr. 276/2025). Die Polizei ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht und eines Umweltverstoßes.

Nach Veröffentlichung der ersten Pressemeldung ging bei der Polizei ein Hinweis aus der Bevölkerung ein. Demnach war einem Ehepaar bereits am Montagnachmittag (11.08.2025), gegen 15.00 Uhr, beim Spaziergang mit ihrem Hund ein Fahrzeuggespann aufgefallen, das auf einer Schotterfläche gegenüber den Tennisplätzen in der Bismarckstraße stand. Das Gespann bestand aus einem weißen Kastenwagen mit einem Pkw-Transportanhänger, auf den vier Männer einen weißen Pkw verluden.

Während der Arbeiten sprachen die Männer russisch oder ukrainisch und fluchten dabei. In ihrer Begleitung befand sich außerdem ein Junge. Möglicherweise stehen diese Beobachtungen im Zusammenhang mit der Ölverschmutzung.

Die Polizei Bad Sachsa bittet daher Personen, die Angaben zu den Fahrzeugen, den beteiligten Personen oder dem Verladevorgang machen können, sich unter der Telefonnummer 05523/95279-0 bei den Ermittlern zu melden.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

