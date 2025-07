Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bischofsheim: Diebstahl aus Auto/Polizei nimmt Verdächtigen fest und gibt Hinweise

Bischofsheim (ots)

Ins Visier Krimineller geriet in der Nacht zum Dienstag (15.07.), gegen 2.40 Uhr, ein in einer Grundstückseinfahrt im Hessenring geparktes Auto. Ein Täter drang in das vermutlich unverschlossene Auto ein, entwendete Geld sowie Zigaretten und löste hierdurch die Alarmanlage des Wagens aus. Im Rahmen der anschließenden Fahndung konnten die Beamten einen 20 Jahre alten Tatverdächtigen vorläufig festnehmen. Einem noch unbekannten, zweiten an der Tat beteiligten Mann gelang dagegen mit einem Fahrrad die Flucht. Der junge Mann wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt und wird sich nun in einem Strafverfahren wegen des Verdachts des Diebstahls zu verantworten haben. Die Ermittlungen zu seinem noch unbekannten Begleiter dauern an.

Aufgrund des Falles warnen die Ermittler davor, das Auto als Safe zu nutzen. Langfinger erkennen gute Möglichkeiten an Beute zu kommen sehr schnell und schlagen zu. Schließen Sie Ihr Auto immer ab auch wenn sie es "nur kurz" verlassen! Räumen Sie Ihr Auto aus, bevor es andere tun! Diebe sind oft auf der Suche nach einer günstigen Gelegenheit. Haben Kriminelle etwas für sie Wertvolles entdeckt, das kann zum Beispiel eine Geldbörse, ein Rucksack oder auch ein mobiles Navigationsgerät sein, reichen ihnen oft wenige Sekunden, um die Beute zu entwenden. Häufig versuchen die Täter auch einfach nur, ob eine Fahrzeugtür offen ist. Ist dies der Fall, schauen sie, ob im Auto etwas Wertvolles liegt und nehmen es mit.

Falls Sie einmal Zeuge einer solchen Tat werden sollten, verständigen Sie umgehend die Polizei über den Notruf 110. Eine Konfrontation mit Tätern sollte tunlichst vermieden werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell