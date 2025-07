Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Ginsheim-Gustavsburg: Mehrere Fahrzeuge beschädigt/Polizei nimmt 39-Jährigen fest

Ginsheim-Gustavsburg (ots)

Am Montagmorgen (14.07.), gegen 7.00 Uhr, wurden in der Ringstraße drei geparkte Fahrzeuge von einem Mann willkürlich beschädigt. Es entstanden Schäden von insgesamt mehreren hundert Euro. Zeugen verständigten die Polizei. Die Beamten konnten anschließend einen 39 Jahre alten Tatverdächtigen im Rahmen der Fahndung in der Dammstraße vorläufig festnehmen. Er wird sich nun in einem Strafverfahren wegen Sachbeschädigung zu verantworten haben.

