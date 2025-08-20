PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (289/2025) Motorrad in Hann. Münden entwendet - Ermittler suchen nach schwarzer Suzuki mit niederländischem Kennzeichen

Göttingen (ots)

Hann. Münden, Veckerhäger Straße

Dienstag, 19. August 2025, zw. 11.30. und 13.30 Uhr

HANN. MÜNDEN (ab) - In der Veckerhäger Straße in Hann. Münden ist am Dienstagmittag (19.08.25) nach derzeitigen Erkenntnissen ein Motorrad gestohlen worden. Die Polizei bittet nun um Zeugenhinweise.

Nach ersten Ermittlungen stellte die Geschädigte ihr Motorrad gegen 13.30 Uhr in Höhe der Hausnummer 100, auf dem Gelände einer Firma, in einer Parkbucht ab. Als sie kurze Zeit später zurückkehrte, war das Fahrzeug verschwunden. Die genauen Umstände des Verschwindens des Motorrads sind derzeit noch ungeklärt.

Bei dem entwendeten Kraftrad handelt es sich um eine schwarze SUZUKI VZ 800 mit dem niederländischen Kennzeichen MV-LV-89.

Sachdienliche Hinweise zum Diebstahl oder zum Verbleib des Motorrads nimmt die Polizei Hann. Münden unter Telefon 05541/951-0 entgegen.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Göttingen
Andre Baumann
Otto-Hahn-Straße 2
37077 Göttingen
Telefon: 0551/491-2032
E-Mail: pressestelle@pi-goe.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-goe.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell

