Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (293/2025) Verkehrsunfall auf der B 27 - Polizei sucht braunen Hyundai und dessen Fahrer

Göttingen (ots)

Braunlage / Bad Lauterberg, Bundesstraße 27 Sonntag, 10.08.2025, gegen 13.00 Uhr

BAD LAUTERBERG (ab) - Am Sonntagmittag (10.08.2025) kam es gegen 13.00 Uhr auf der B 27 zwischen Bad Lauterberg und Braunlage, in Höhe der Odertaler Sägemühle, zu einem Verkehrsunfall mit einem Motorradgespann.

Nach den bisherigen Ermittlungen befuhr ein 35-jähriger Mann aus dem Altkreis Osterode mit seiner 9-jährigen Tochter im Beiwagen die Bundesstraße in Richtung Braunlage, als ein vorausfahrender Pkw auf einer längeren Geraden plötzlich und ohne erkennbaren Grund stark abbremste.

Der Motorradfahrer wich nach links aus, geriet in den Straßengraben und kam auf einer angrenzenden Grünfläche zum Stillstand. Dabei stürzte die Tochter aus dem Beiwagen und zog sich leichte Verletzungen zu. Sie wurde durch den Rettungsdienst behandelt und anschließend entlassen.

Der Pkw-Fahrer hielt zunächst kurz an, entfernte sich im Anschluss jedoch, ohne Angaben zu seiner Person zu machen. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen metallicbraunen Hyundai mit dem Kennzeichenfragment "HZ" (Landkreis Harz) gehandelt haben. Der Fahrer wird als älterer Mann mit grauem Haar und Jeanshose beschrieben.

Die Polizei Bad Lauterberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet den Fahrer des vorausfahrenden Hyundai, sich unter Telefon 05524/963-0 bei der Polizei zu melden. Darüber hinaus werden auch weitere Personen, die Angaben zu dem Fahrzeug oder dessen Fahrer machen können, gebeten, sich unter dieser Rufnummer zu melden.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell