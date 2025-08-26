Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (296/2025) Unbekannte beschmieren Gebäude des Göttinger Tageblatts mit Schriftzügen - Polizei sucht Zeugen

Göttingen (ots)

Göttingen, Wiesenstraße

Nach von Montag, 26. August auf Dienstag, 27. August 2025

GÖTTINGEN (ab) - Unbekannte haben in der Nacht zu Dienstag (26.08.25) die Fassade und mehrere Fenster des Gebäudes des Göttinger Tageblatts in der Wiesenstraße mit großflächigen Schriftzügen beschmiert. Die Sachbeschädigung wurde am Morgen gegen 07.00 Uhr von einer Mitarbeiterin festgestellt und über den Polizeinotruf gemeldet.

Nach ersten Feststellungen wurden mit schwarzem Permanentmarker auf mehreren Quadratmetern Türen, Fenster und Glasfronten sowohl an der straßenseitigen Gebäudefront als auch an der westlichen Seite des Objekts beschriftet. Die Parolen waren teilweise mit politischen Botschaften mit Bezug zum Nahost-Konflikt versehen.

Der entstandene Schaden kann zur Stunde nicht beziffert werden. Hinweise auf die Täter liegen bislang nicht vor. Eine Absuche des Nahbereichs verlief ohne Ergebnis. Nach den bisherigen Ermittlungen war das Gebäude am Montagabend (25.08.25) gegen 22.30 Uhr letztmals genutzt worden. Zu diesem Zeitpunkt waren noch keine Beschädigungen erkennbar. Die Tatzeit dürfte demnach in den Nachtstunden liegen.

Die Polizei bittet Personen, die in der Nacht von Montag auf Dienstag (25./26.08.25) verdächtige Beobachtungen im Bereich Wiesenstraße / Lilienthalstraße gemacht haben oder Hinweise auf mögliche Täter geben können, sich unter Telefon 0551/491-2115 bei der Polizei Göttingen zu melden.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell