POL-FR: Waldshut-Tiengen: Geparkter Pkw angefahren - Verursacher unbekannt

Im Zeitraum von Donnerstagmorgen, 13.03.2025 bis Samstagnachmittag 15.03.2025, ist in der Mecklenburger Straße in Tiengen ein geparkter VW Polo mutmaßlich beim Rangieren beschädigt worden. Der VW Polo war am Fahrbahnrand geparkt. Beim Zurückkehren an das Fahrzeug konnte die Fahrzeugbesitzerin einen Schaden am Kotflügel und am Außenspiegel auf der linken Seite feststellen. Die Höhe des Schadens kann noch nicht beziffert werden. Der Polizeiposten Tiengen, 07741 8316-0, ermittelt und nimmt sachdienliche Hinweise zu den üblichen Öffnungszeiten entgegen. Rund um die Uhr ist das Polizeirevier Waldshut-Tiengen, 07751 8316-0, erreichbar.

