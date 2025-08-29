Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (300/2025) 16 Jahre alte Angela Valeria T. aus Rosdorf vermisst - Polizei bittet um Mithilfe!

Göttingen (ots)

ROSDORF (ab) - Seit Sonntagabend (24.08.25) wird die 16 Jahre alte Angela Valeria T. (Foto) aus Rosdorf (Landkreis Göttingen) vermisst. Nach bisherigen Erkenntnissen ist nicht auszuschließen, dass sich die Schülerin möglicherweise in Richtung Bremen abgesetzt hat. Konkrete Hinweise auf ihren aktuellen Aufenthaltsort liegen derzeit nicht vor.

Angela Valeria T. ist ca. 160cm groß, von schlanker Statur und hat kurze schwarze Haare. Sie trägt eine schwarze Jogginghose, weiße Turnschuhe, einen schwarzen Kapuzenpullover, schwarze Capy, schwarze Sonnenbrille und führt einen schwarzen Rucksack mit sich.

Wer die junge Frau gesehen hat oder sonst sachdienliche Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich unter Telefon 0551/491-2115 bei der Polizei Göttingen zu melden.

