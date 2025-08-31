Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (302/2025) 54-Jähriger stirbt nach Verkehrsunfall im Maschmühlenweg - genaue Umstände unklar. Polizei bittet um Zeugenhinweise

Göttingen (ots)

Göttingen, Maschmühlenweg

Samstag, 30. August 2025, gegen 22:20 Uhr

GÖTTINGEN (ab) - Am späten Samstagabend (30.08.25) kam es im Göttinger Maschmühlenweg gegen 22:20 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein 54-jähriger Fußgänger tödliche Verletzungen erlitt.

Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein 21-jähriger Autofahrer den Maschmühlenweg aus Richtung Bovenden stadteinwärts, als er zum Überrollen des auf der Fahrbahn liegenden Mannes kam. Ersthelfende leiteten umgehend Reanimationsmaßnahmen ein. Der alarmierte Rettungsdienst sowie ein Notarzt übernahmen die weitere Versorgung.

Für den 54-Jährigen kam jedoch jede Hilfe zu spät, er verstarb noch an der Unfallstelle. Der 21 Jahre alte Autofahrer erlitt einen Schock und musste medizinisch versorgt werden. Wie es zu dem tragischen Unfall kam sowie die Frage, warum sich der Mann auf der Fahrbahn befand, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Für die Rettungs- und umfangreichen Unfallaufnahmemaßnahmen wurde der Bereich der Unfallstelle weiträumig gesperrt. Die Staatsanwaltschaft Göttingen ordnete noch am Abend das Hinzuziehen eines Sachverständigen an. Die Fahrbahn konnte erst gegen 02:00 Uhr wieder freigegeben werden.

Zeuginnen und Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Göttingen unter Tel. 0551/491-2115 zu melden.

Die weiteren Ermittlungen dauern an. Es wird gegebenenfalls nachberichtet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell