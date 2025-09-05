Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (307/2025) Hann. Münden - Pedelec-Fahrerin bei Kollision mit abbiegendem PKW schwer verletzt, Unfallursache unklar

Göttingen (ots)

Hann. Münden, Wiershäuser Weg / Eichendorffstraße, Freitag, 05. September 2025, gegen 07.00 Uhr

HANN. MÜNDEN (ab/jk) - Bei einem Verkehrsunfall im Einmündungsbereich Wiershäuser Weg / Eichendorffstraße in Hann. Münden (Landkreis Göttingen) ist am Freitagmorgen (05.09.25) gegen 07.00 Uhr eine 70-jährige Pedelec-Fahrerin schwer verletzt worden. Rettungsdienst und Notarzt versorgten die Frau vor Ort und brachten sie im Anschluss in ein Kasseler Klinikum.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr eine 73-jährige Autofahrerin aus dem Altkreis Hann. Münden mit ihrem Ford auf dem Wiershäuser Weg in Richtung stadtauswärts und wollte nach links in die Eichendorffstraße abbiegen, um auf den Parkplatz eines Supermarktes zu fahren.

Hierbei übersah die Frau vermutlich aus noch ungeklärten Gründen die 70-jährige Pedelec-Fahrerin, die den Wiershäuser Weg in diesem Moment bergab in Richtung B 80 befuhr. Es kam zum Zusammenstoß.

Die Radfahrerin prallte gegen das Auto, stürzte anschließend auf die Fahrbahn und bleib schwer verletzt liegen.

Die Unfallursache ist noch unklar, die Ermittlungen hierzu dauern an.

Wer den Unfall beobachtet hat oder sonstige sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter Telefon 05541/9510 beim Polizeikommissariat Hann. Münden zu melden.

