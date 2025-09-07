Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (308/2025) VW Golf kommt in Hann. Münden von der Straße ab und prallt gegen Bushaltestelle - Fahrer und Mitfahrer schwer verletzt, zwei weitere Insassen leicht verletzt

Göttingen (ots)

Hann. Münden, Vor der Bahn

Sonntag, 7. September 2025, gegen 00.30 Uhr

HANN. MÜNDEN (jk) - Mutmaßlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit, so der derzeitige Stand der Ermittlungen aufgrund der Spurenlage an der Unfallstelle, ist Sonntagnacht (07.09.25) in Hann. Münden (Landkreis Göttingen) in Höhe des Bahnhofes ein mit vier jungen Männern im Alter von 17, 18 (2) und 19 Jahren besetzter VW Golf von der Straße abgekommen und in eine Bushaltestelle geprallt. Bei der Kollision wurden zwei Insassen, darunter der Fahrer, schwer und zwei weitere leicht verletzt. Rettungswagen transportierten sie in Krankenhäuser nach Kassel (Hessen) und Hann. Münden.

Der schwere Unfall passierte gegen 00.30 Uhr in Höhe des Busbahnhofes an der Straße "An der Bahn". Ersten Erkenntnissen der Polizei Hann. Münden zufolge, verlor der 18-jährige Fahrer des Wagens während der Fahrt in Richtung "Am Feuerteich" vermutlich aufgrund viel zu hoher Geschwindigkeit in einer leichten Rechtskurve die Kontrolle über das Auto. Der VW Golf kam nach links von der Straße ab und prallte in die dortige verglaste Bushaltestelle.

Bei der Kollision erlitten der 18-Jährige aus Nordhessen und ein weiterer Insasse schwere Verletzungen, die beiden anderen Mitfahrer wurden leicht verletzt. Bis auf den Fahrer stammen alle aus Hann. Münden.

An der Bushaltestelle entstand erheblicher Sach-, an dem Unfallwagen wirtschaftlicher Totalschaden. Die Höhe des Gesamtschadens ist noch offen.

Zum Unfallzeitpunkt hielten sich keinen anderen Personen an der Bushaltestelle oder in deren Umfeld auf. Auch fahren zu dieser Uhrzeit vom ZOB keine Busse mehr ab. Zu einer Gefährdung Unbeteiligter kam es infolgedessen nach aktuellem Stand nicht.

Die weiteren Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell