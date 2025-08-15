Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (279/2025) Auseinandersetzung in der Göttinger Innenstadt - 42-Jähriger durch Messer verletzt. Polizei bittet um Zeugenhinweise

Göttingen (ots)

GÖTTINGEN (ab) - Bei einer handfesten Auseinandersetzung in der Göttinger Innenstadt ist am frühen Freitagmorgen (15.08.2025) gegen 05.40 Uhr ein 25-jähriger Mann im Rahmen eines eskalierten Streits zwischen zwei Männern verletzt worden. Nach derzeitigen Erkenntnissen erlitt der 25-Jährige im Kreuzungsbereich Burgstraße/Rote Straße eine Schnittverletzung.

Ersten Informationen zufolge gerieten die beiden Männer zuvor im Bereich der Barfüßerstraße, unweit einer Gaststätte, aus bislang ungeklärter Ursache in Streit. Im weiteren Verlauf soll einem der Beteiligten in der Jüdenstraße die Geldbörse entwendet worden sein. Der Mann nahm zu Fuß die Verfolgung auf, die über den Wilhelmsplatz bis in die Burgstraße/ Ecke Rote Straße führte. Dort kam es zu einer erneuten Konfrontation, bei der die Verletzung zugefügt wurde.

Im Zusammenhang mit dem Geschehen haben Ermittler einen 30 Jahre alten Tatverdächtigen festgenommen. Der Verletzte wurde noch am Tatort von Rettungskräften versorgt und anschließend in eine Klinik gebracht. Lebensgefahr besteht nach derzeitigem Stand nicht.

Der genaue Tathergang ist derzeit noch unklar und Bestandteil der laufenden Ermittlungen des 2. Fachkommissariats. Ein Verfahren wegen des Verdachts des schweren räuberischen Diebstahls wurde eingeleitet.

Zeugen des Tatgeschehens werden gebeten, sich unter Telefon 0551/491-2115 bei der Polizei Göttingen zu melden. Auch Hinweise zu bislang unbekannten Personen, die entweder an dem Diebstahl in der Jüdenstraße oder an der folgenden Konfrontation im Bereich Burgstraße/Ecke Rote Straße beteiligt gewesen sein könnten, sind für die Ermittler von großer Bedeutung.

Die weiteren Ermittlungen dauern an. Es wird ggf. nachberichtet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell