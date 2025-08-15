Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (278/2025) Diebstahl aus Transporter am Bahnhof in Hedemünden - Polizei sucht Zeugen

Göttingen (ots)

Hann. Münden, OT Hedemünden

Zeitraum zwischen Dienstag, 12. August bis Mittwoch, 13. August 2025

HANN. MÜNDEN (ab) - Am Bahnhof des Hann. Mündener Ortsteils Hedemünden (Landkreis Göttingen) haben bislang unbekannte Täter in der Zeit von Dienstag (12.08.25), 16.00 Uhr, bis Mittwochmorgen (13.08.25), 06.30 Uhr, aus einem Transporter zwei hochwertige Motorsägen der Marke "Stihl" entwendet. Der Schaden beläuft sich auf rund 2.000 Euro.

Nach bisherigen Ermittlungen hatte ein Mitarbeiter den VW-Transporter am Dienstagnachmittag ordnungsgemäß verschlossen auf dem hinteren Schotterparkplatz des Bahnhofs abgestellt. Der Parkplatz grenzt an Baum- und Gebüschbewuchs.

Auf der Ladefläche des Fahrzeugs befand sich eine fest montierte Werkzeugkiste, die zusätzlich mit einem Vorhängeschloss und einem Zahlenschloss gesichert war. Am Mittwochmorgen bemerkte der Mitarbeiter, dass das Zahlenschloss vollständig fehlte und die Werkzeugkiste geöffnet worden war. Die Täter entwendeten hieraus zwei Motorsägen.

Die Polizei ermittelt wegen besonders schweren Diebstahls und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Bahnhofs Hedemünden, insbesondere auf dem hinteren Schotterparkplatz, bemerkt hat, wird gebeten, sich unter Telefon 05541/951-0 bei der Polizei Hann. Münden zu melden.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell