Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (277/2025) Radfahrer attackiert Passanten in Göttingen - Polizei sucht Mann mit auffälliger Zahnlücke

Göttingen (ots)

Göttingen, Platz der Göttinger Sieben (Unigelände), 13:30 Uhr Göttingen, Theaterplatz, Bushaltestelle "Deutsches Theater", 18:15 Uhr Freitag, 08. August 2025

GÖTTINGEN (ab) - Der Zentrale Kriminaldienst der Polizeiinspektion Göttingen ermittelt wegen zweier mutmaßlich zusammenhängender Vorfälle, bei denen ein bislang unbekannter Radfahrer am Freitag vergangener Woche (08.08.2025) offenbar gezielt Passanten attackiert hat. Die Taten ereigneten sich zu unterschiedlichen Tageszeiten im Stadtgebiet, weisen jedoch sowohl im Tatablauf als auch in der Beschreibung des Täters deutliche Übereinstimmungen auf.

Gegen 13:30 Uhr hielten sich mehrere Personen im Bereich der Platzanlage vor der Niedersächsischen Staats- und Universitätsbibliothek (SUB) auf, als der Mann auf einem schwarzen Fahrrad aus Richtung Zentralgebäude (ZHG) vorbeifuhr. Nach Zeugenaussagen beleidigte er dabei scheinbar wahllos vorbeigehende Personen und zeigte ihnen den Mittelfinger. Kurz darauf soll er gezielt auf eine Frau zugefahren sein, die durch den Zusammenstoß zu Boden stürzte. Die Frau blieb unverletzt, wurde jedoch auf ihr Gepäck gedrückt. Ohne sich um das Geschehen zu kümmern, setzte der Radfahrer seine Fahrt fort. Mehrere Zeuginnen gaben an, der Mann habe sich noch umgedreht und in die Richtung des Opfers gerufen.

Etwa fünf Stunden später, gegen 18:15 Uhr, stieg eine Frau an der Bushaltestelle "Deutsches Theater" aus einem Linienbus, als sich in diesem Moment ein Radfahrer aus Richtung Nikolausberger Weg näherte. Nach Angaben der Frau machte der Mann unmittelbar vor ihr einen Schlenker auf den Gehweg, streckte den beschuhten linken Fuß aus und traf sie mit einem kräftigen Tritt vor den Brustkorb. Die Frau sackte vor Schmerzen zusammen. Der Radfahrer drehte sich beim Weiterfahren noch um, grinste und setzte seine Fahrt in Richtung Innenstadt fort. Die Frau musste vor Ort von der Besatzung eines hinzugerufenen Rettungswagens versorgt werden. Sie wurde bei dem Angriff leicht verletzt.

Übereinstimmende Täterbeschreibung

Aufgrund der sehr ähnlichen Vorgehensweise und der nahezu identischen Personenbeschreibung gehen die Ermittler derzeit davon aus, dass es sich in beiden Fällen um denselben Täter handelt.

Der Mann wird wie folgt beschrieben:

- männlich, etwa 40 Jahre alt, - schlanke Statur, normale Körpergröße, - dunkle bis braune Hautfarbe, - dunkle, kurze Haare mit hoher Stirn / Geheimratsecken, - möglicherweise 3-Tage-Bart, - auffällige Zahnlücke zwischen den oberen Schneidezähnen, - bei den Taten mit heller Oberbekleidung bzw. hellem T-Shirt (ggf. mit Jacke) gesehen, - fuhr ein schwarzes, eher dünnes Fahrrad.

Die Ermittler bitten um Hinweise zu dem Mann oder dessen Aufenthaltsort. Wer den beschriebenen Radfahrer am Tattag oder in den Tagen davor oder danach gesehen hat - insbesondere im Bereich Innenstadt, Nikolausberger Weg oder Universitätsgelände - oder weitere Angaben zu seiner Identität machen kann, wird gebeten, sich unter Telefon 0551/491-2215 bei der Polizei Göttingen zu melden.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell