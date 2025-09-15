Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (314/2025) Dachzelt von der A7 bei Hann. Münden verschwunden - Autobahnpolizei bittet um Zeugenhinweise

Göttingen (ots)

Hann. Münden, Autobahn 7, zwischen den AS Lutterberg und Hedemünden Dienstag, 9. September 2025, gegen 10.00 Uhr

HANN. MÜNDEN - Bereits am Dienstag vergangener Woche (09.09.25) gegen 10:00 Uhr, verlor ein Fahrer aus dem Landkreis Leer auf der A 7 in Höhe Hann. Münden zwischen den Anschlussstellen Lutterberg und Hedemünden (FR Hannover) während der Fahrt das auf seinem Dacia montierte Dachzelt (FOTO).

Beamte der Autobahnpolizei sicherten die Gefahrenstelle und unterstützten den Fahrer bei der Räumung des Dachzeltes von der Fahrbahn. Für einen späteren Abtransport wurde das rund 70 kg schwere Zelt sicher auf dem Grünstreifen hinter der Außenschutzplanke der Autobahn abgelegt. Der Eigentümer organisierte anschließend einen Anhänger und Spanngurte und kehrte gegen 13:00 Uhr zur Ablagestelle zurück. Von dem Dachzelt des Herstellers "queedo" im Wert von rund 1.600 EUR fehlte zu diesem Zeitpunkt jedoch jede Spur.

Rücksprachen mit der zuständigen Autobahnmeisterei ergaben, dass es von der Streckenkontrolle nicht eingesammelt wurde. Aufgrund von Größe und Gewicht ist davon auszugehen, dass für das Anheben und Verladen mindestens zwei Personen erforderlich waren und für den Abtransport ein Transporter oder ein anderes größeres Fahrzeug, bzw. Anhänger genutzt wurde.

Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Unterschlagung und bittet Zeugen, die zur genannten Zeit im Bereich der Ablagestelle (km 296,000) Anhalte- oder Verladetätigkeiten hinter der Außenschutzplanke beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Beobachtungen getätigt haben, sich bei der Autobahnpolizei Göttingen unter Tel. 0551/491-6515 zu melden.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

